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Свёнтек проиграла 35-й ракетке WTA после первого победного сета на Уимблдоне

Теннис
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Свёнтек проиграла 35-й ракетке WTA после первого победного сета на Уимблдоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главная теннисистка мира прекращает борьбу за трофей уже в 1/16 финала. Ига не справилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Первая партия завершилась в пользу фаворитки (6:3). Во втором сете соперница дала достойный ответ (1:6). Затем Свёнтек провалила решающую дуэль, стартовав с 0:4. Исправить ситуацию уже не удалось (2:6).

В следующем раунде Путинцеву ждет Елена Остапенко (Латвия, №14).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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