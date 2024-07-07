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Свитолина – о победе над Жабер: Показала великолепный теннис и очень довольна тем, как справилась
Удачи в 1/8 финала
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №21) прокомментировала
– Элина, я вижу, вы уже поглядываете на свой бокс. В конце матча было видно, что вы действительно ощутили облегчение. Расскажите о своих эмоциях сейчас.
– Да, второй сет был очень напряженным. Я пыталась оставаться сосредоточенной. Поэтому действительно выиграть тай-брейк – это облегчение. Тай-брейк – это всегда немного лотерея. И я очень счастлива, что выиграла сегодня.
– Вы вспомнили о сосредоточенности... С такой соперницей, как Онс Жабер, нельзя терять бдительность. Вы работаете над тем, чтобы быть еще более сфокусированной? Мы знаем, что у вас есть эта способность, мы помним, что в прошлом году вы здесь играли в полуфинале.
– Действительно, это всегда непросто играть против такой теннисистки, как Онс. Она настоящая чемпионка, здесь она сыграла в двух финалах, опасная соперница на траве. Поэтому для меня действительно важно сохранять внимание, сосредотачиваться на конкретном розыгрыше. Сегодня я показала отличный теннис. Я очень довольна тем, как справилась с очень сложными моментами. Поэтому я чувствую облегчение и радуюсь своему выступлению.
– Раньше вы говорили о том, что у вас с Гаэлем немного возникают трудности, чтобы посещать матчи друг друга. Насколько вы довольны, что сегодня он следил за вашим матчем, когда вы так играете?
– Да, сегодня была немного другая история для нашей семьи (смеется). К сожалению, Гаэль проиграл вчера свой матч, Григор Димитров играл просто невероятно, я тоже немного вдохновилась его вчерашним выступлением. То, что Гаэль сегодня здесь, это удивительно иметь его рядом, всегда чувствовать его поддержку. Да, это особые эмоции для меня – сказала Элина.
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