Жабер – о поражении от Свитолиной: Элина показала замечательную игру, очень сильный матч

Представительница Туниса, десятая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала поражение в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании против украинки Элины Свитолиной (WTA №21).

– Мне кажется, Элина показала замечательную игру. Я не видела других ее матчей, но мне показалось, что это был очень сильный ее матч и моя команда в нашем разговоре это тоже подтвердила.

У меня было много положительных моментов сегодня, потому что, хотя я чувствую, что в общем сыграла не лучшим образом, я пыталась вернуться во втором сете, и у меня был шанс. Таков теннис. Я надеюсь, что смогу извлечь уроки из этого матча и стать сильнее во второй половине сезона.

– Как вы чувствуете себя физически, учитывая вашу ситуацию с коленом? Возьмете ли вы несколько недель или дней отдыха, чтобы перестроиться перед остальным сезоном?

– Да, это часть сезона, когда мне нужно сделать еще одну инъекцию в колено. Я запланировала это после Уимблдона и мне нужно об этом позаботиться. Думаю, это будет неделя или полторы перерыва, потому что, да, по медицинским показаниям мне нужно немного времени.

Я понимаю, что все так, как есть. Как я уже говорила в прошлый раз, колено всегда будет меня беспокоить, и я всегда буду играть с ним, так что я принимаю это. Пару месяцев назад я не могла играть, а теперь двигаюсь гораздо лучше. Я очень благодарна за это – сказала Онс.