Свитолина показала лучшие моменты матча 1/16 Wimbledon. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после победы в 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon, показала своим поклонникам лучшие моменты поединка против десятой ракетки мира туниски Онс Жабер. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Жабер прокомментировала поражение в матче против Свитолиной.