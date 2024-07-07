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Свитолина показала лучшие моменты матча 1/16 Wimbledon. Фото

Теннис
Обновлено

Великолепная победа, невероятные ощущения

Свитолина показала лучшие моменты матча 1/16 Wimbledon. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после победы в 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon, показала своим поклонникам лучшие моменты поединка против десятой ракетки мира туниски Онс Жабер. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Жабер прокомментировала поражение в матче против Свитолиной.

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Элина Свитолина
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