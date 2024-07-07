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Свентек – о поражении в 1/16 Wimbledon: Воспользуюсь этим уроком и немного больше отдохну

Теннис
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Полька назвала причину поражения

Свентек – о поражении в 1/16 Wimbledon: Воспользуюсь этим уроком и немного больше отдохну

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек, прокомментировала поражение в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании.

– Вы сказали, что не восстановились как следует. Что, по-вашему, вы могли бы сделать иначе?

– Я имею в виду то, что я буквально вернулась к работе – не теннисной, а вне корта – и мне не стоило этого делать. Возможно, в следующем году я возьму отпуск и буквально ничего не буду делать.

– Работа – это коммерческая часть (спонсоры, реклама)?

– Нет. Это дела вне корта, мои собственные дела. Мы так спланировали год, чтобы мне не пришлось делать многое перед Олимпиадой.

– Вы поделились с нами своим анализом событий. А как насчет эмоциональной стороны? Какие эмоции вы испытываете сейчас?

– Ну, пожалуй, не положительные. Я проиграла в третьем круге. Я почувствовала, что немного не доиграла. Но это теннис, поэтому нужно двигаться дальше. В этом году у меня будет еще много шансов показать свою игру. Я просто сосредоточусь на этом.

– Есть ли у вас представление о своем пути к Олимпиаде, как собираетесь готовиться?

– Честно говоря, как и перед любым важным турниром. Наверное, воспользуюсь этим уроком и немного больше отдохну. Я чувствую, что даже если я не очень хорошо выступила на этом турнире, учитывая весь сезон, я заслуживаю этого. Я должна буквально делать это лучше, потому что я не смогу быть способной пройти весь сезон, играя в хороший теннис. Я сосредоточусь на этом и вернусь к работе на грунте – сказала Ига.

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