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Шевченко поддержал Свитолину в поединке 1/16 финала Wimbledon. Фото
Важная поддержка
Фото: WTA / Автор неизвестен
Президент Федерации футбола Украины Андрей Шевченко решил посмотреть теннисный матч Открытого чемпионата Великобритании. Вместе со своим сыном Кристианом легенда украинского футбола посетил поединок Элины Светолиной (WTA №21) против туниски Онс Жабер (WTA №10). Соответствующий пост Шевченко опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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