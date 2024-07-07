  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Шевченко поддержал Свитолину в поединке 1/16 финала Wimbledon. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко поддержал Свитолину в поединке 1/16 финала Wimbledon. Фото

Теннис

Важная поддержка

Шевченко поддержал Свитолину в поединке 1/16 финала Wimbledon. Фото

Фото: WTA / Автор неизвестен

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Федерации футбола Украины Андрей Шевченко решил посмотреть теннисный матч Открытого чемпионата Великобритании. Вместе со своим сыном Кристианом легенда украинского футбола посетил поединок Элины Светолиной (WTA №21) против туниски Онс Жабер (WTA №10). Соответствующий пост Шевченко опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу над Жабер.

По теме
yellow-arrow
Свентек – о поражении в 1/16 Wimbledon: Воспользуюсь этим уроком и немного больше отдохну
yellow-arrow
Свитолина показала лучшие моменты матча 1/16 Wimbledon. Фото
yellow-arrow
Жабер – о поражении от Свитолиной: Элина показала замечательную игру, очень сильный матч
Андрей Шевченко Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости