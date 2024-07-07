Парный разряд на Уимблдоне (WTA). 3 украинки вышли в 1/8 финала

Надежда Киченок в паре с Тимеа Бабош (Венгрия) обыграли дуэт Николь Меличар-Мартинес (США) / Эллен Перес (Австралия) со счетом 4:6, 6:2, 6:2. В следующем раунде они встретятся с Эйжей Мухаммад (США) / Альдилой Сутджиади (Индонезия).

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Сестра Надежды Людмила выступала в тандеме с Еленой Остапенко (Латвия). Спортсменки одолели Терезу Михалкову (Словакия) / Оливию Николлз (Великобритания) – 3:6, 6:2, 6:3. Теннисистки сыграют с победительницами пары Екатерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – Лейла Фернандес (Канада) / Эна Шибахара (Япония).

Марта Костюк и Елена Габриэла Русе (Румыния) победили Яну Сизикову / Яфань Ван (Китай) – 6:4, 6:4. Уже завтра украинка вместе с напарницей будет определять сильнейших в поединке против Габриэлы Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).