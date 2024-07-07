  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Парный разряд на Уимблдоне (WTA). 3 украинки вышли в 1/8 финала
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Парный разряд на Уимблдоне (WTA). 3 украинки вышли в 1/8 финала

Теннис

Прекрасный день для женского украинского тенниса

Парный разряд на Уимблдоне (WTA). 3 украинки вышли в 1/8 финала

Фото: Getty Images

Новина українською

Надежда Киченок в паре с Тимеа Бабош (Венгрия) обыграли дуэт Николь Меличар-Мартинес (США) / Эллен Перес (Австралия) со счетом 4:6, 6:2, 6:2. В следующем раунде они встретятся с Эйжей Мухаммад (США) / Альдилой Сутджиади (Индонезия).

Читайте также: Семь украинок сыграют в четвертый день Wimbledon

Сестра Надежды Людмила выступала в тандеме с Еленой Остапенко (Латвия). Спортсменки одолели Терезу Михалкову (Словакия) / Оливию Николлз (Великобритания) – 3:6, 6:2, 6:3. Теннисистки сыграют с победительницами пары Екатерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – Лейла Фернандес (Канада) / Эна Шибахара (Япония).

Марта Костюк и Елена Габриэла Русе (Румыния) победили Яну Сизикову / Яфань Ван (Китай) – 6:4, 6:4. Уже завтра украинка вместе с напарницей будет определять сильнейших в поединке против Габриэлы Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

По теме
yellow-arrow
Шевченко поддержал Свитолину в поединке 1/16 финала Wimbledon. Фото
yellow-arrow
Свентек – о поражении в 1/16 Wimbledon: Воспользуюсь этим уроком и немного больше отдохну
yellow-arrow
Свитолина показала лучшие моменты матча 1/16 Wimbledon. Фото
Марта Костюк Надежда Киченок Людмила Киченок
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости