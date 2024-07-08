Свитолина будет бороться за выход в 1/4 финала, остальные представительницы будут играть в парах на второй неделе Wimbledon

8 июля стартует вторая соревновательная неделя на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в миксте, одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

Сегодня выйдут на английские корты четыре наши спортсменки: в 1/8 финала Элина Свитолина (21-я сеяная) сыграет против китаянки Ван Синьюй (WTA №42). Игра состоится на корте №2 не ранее 16:00 по киевскому времени. Также на этой стадии соревнований в парном разряде Надежда Киченок с венгеркой Тимеа Бабош (WTA №36 и 61 соответственно) проведут свой поединок против американо-индонезийского дуэта Эйжа Мухаммад/Алдила Сутджиади (15-е сеянные в паре). Матч состоится на корте №8 не ранее 14:30 по киевскому времени.

Кроме того, Надежда Киченок также будет играть в миксте: в первом раунде она вместе с бельгийцем Сандером Жилле будет противостоять британскому дуэту Хезер Уотсон/Джо Солсбери. Матч состоится на корте №12 не раньше 18:30. Даяна Ястремская в паре с австралийцем Максом Перселлом сыграют против американо-японского дуэта Натаниэль Леммонс/Эна Сибахара. Игра состоится на корте №17 не ранее 17:05 по киевскому времени. Людмила Киченок с хорватом Мате Павичем (3-и сеянные в миксте) проведут свой поединок против американо-австралийского дуэта Николь Мелихар-Мартинес/Джон Пирс. Игра состоится на корте №14 не ранее 15:50.

Напомним, что Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.