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Элина Свитолина - Ван Синьюй. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Теннис

Элина Свитолина - Ван Синьюй: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Элина Свитолина - Ван Синьюй. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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8 июля стартует вторая соревновательная неделя на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в миксте, одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

Сегодня выйдут на английские корты четыре наши спортсменки: в 1/8 финала Элина Свитолина (21-я сеяная) сыграет против китаянки Ван Синьюй (WTA №42). Игра состоится на корте №2 не ранее 16:00 по киевскому времени.

Уимблдон-2024. 1/8-я финала

Элина Свитолина (Украина) - Ван Синьюй (Китай)

Видеотрансляция - Setanta Sports

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Трансляція матчу Еліна Світоліна - Ван Сіньюй
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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