Элина Свитолина - Ван Синьюй. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

8 июля стартует вторая соревновательная неделя на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в миксте, одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live доступны на UA-Football

Сегодня выйдут на английские корты четыре наши спортсменки: в 1/8 финала Элина Свитолина (21-я сеяная) сыграет против китаянки Ван Синьюй (WTA №42). Игра состоится на корте №2 не ранее 16:00 по киевскому времени.

Уимблдон-2024. 1/8-я финала

Элина Свитолина (Украина) - Ван Синьюй (Китай)

Видеотрансляция - Setanta Sports