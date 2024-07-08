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Элина Свитолина - Ван Синьюй. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024
Элина Свитолина - Ван Синьюй: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
8 июля стартует вторая соревновательная неделя на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в миксте, одиночном и парном разрядах также проведут украинки.
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Сегодня выйдут на английские корты четыре наши спортсменки: в 1/8 финала Элина Свитолина (21-я сеяная) сыграет против китаянки Ван Синьюй (WTA №42). Игра состоится на корте №2 не ранее 16:00 по киевскому времени.
Уимблдон-2024. 1/8-я финала
Элина Свитолина (Украина) - Ван Синьюй (Китай)
Видеотрансляция - Setanta Sports
Трансляція матчу Еліна Світоліна - Ван СіньюйСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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