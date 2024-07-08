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Сборная Испании по теннису сделала замену в составе на Олимпийские игры в Париже

Теннис

Турнир стартует 27 июля

Сборная Испании по теннису сделала замену в составе на Олимпийские игры в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Испании по теннису произвела замену в составе национальной команды на Олимпийских играх — 2024. Вместо травмированного Пабло Карреньо-Бусты на турнире сыграет 49-я ракетка мира Педро Мартинес. Об этом сообщила Международная федерация тенниса на своей странице в соцсетях.

Таким образом, состав мужской сборной Испании на Олимпийские игры — 2024 выглядит следующим образом:

Карлос Алькарас, третья ракетка мира;

Алехандро Давидович-Фокина, 36;

Рафаэль Надаль, 265 (защищённый рейтинг);

Педро Мартинес, 49 (защищённый рейтинг).

Также в женском турнире сыграют 55-я ракетка мира Сара Соррибес-Тормо и Кристина Букша (64-я в рейтинге WTA). Экс вторая ракетка мира Паула Бадоса приняла решение пропустить Олимпийские игры в Париже, чтобы сохранить защищённый рейтинг на Уимблдон и US Open — 2024.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.

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Национальная сборная Испании
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