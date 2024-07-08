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На турнирах ATP болбои будут приносить игрокам полотенца
Ранее это правило было отменено
Совет директоров ATP одобрил изменения и вернул правило, согласно которому болбои по запросу игроков приносят и уносят полотенца между розыгрышами. Об этом пишет американский журналист Джон Вертхейм.
"Совет директоров одобрил изменение правил, позволяющее игрокам просить и получать полотенца между очками, как это было принято до пандемии COVID-19. Все турниры ATP должны принять это положение. Это изменение правил вступит в силу после Уимблдона", — написал Вертхейм в социальных сетях.
Ранее это правило было отменено как постковидная мера.
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