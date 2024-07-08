На турнирах ATP болбои будут приносить игрокам полотенца

Совет директоров ATP одобрил изменения и вернул правило, согласно которому болбои по запросу игроков приносят и уносят полотенца между розыгрышами. Об этом пишет американский журналист Джон Вертхейм.

"Совет директоров одобрил изменение правил, позволяющее игрокам просить и получать полотенца между очками, как это было принято до пандемии COVID-19. Все турниры ATP должны принять это положение. Это изменение правил вступит в силу после Уимблдона", — написал Вертхейм в социальных сетях.

Ранее это правило было отменено как постковидная мера.