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На турнирах ATP болбои будут приносить игрокам полотенца

Теннис

Ранее это правило было отменено

На турнирах ATP болбои будут приносить игрокам полотенца

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Совет директоров ATP одобрил изменения и вернул правило, согласно которому болбои по запросу игроков приносят и уносят полотенца между розыгрышами. Об этом пишет американский журналист Джон Вертхейм.

"Совет директоров одобрил изменение правил, позволяющее игрокам просить и получать полотенца между очками, как это было принято до пандемии COVID-19. Все турниры ATP должны принять это положение. Это изменение правил вступит в силу после Уимблдона", — написал Вертхейм в социальных сетях.

Ранее это правило было отменено как постковидная мера.

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