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Свитолина провела матч с Ван Синьюй с траурной повязкой

Теннис
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Украинка сумела выиграть матч

Свитолина провела матч с Ван Синьюй с траурной повязкой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина сіыграла матч четвертого круга Уимблдона против китаянки Ван Синьюй.

Украинка была в традиционной для Уимблдона белой форме, но с траурной повязкой - в знак жертв ракетной атаки РФ по детской больнице "Охматдет".

Матч Элины против китаянки Ван Синьюй стартовал в 16:00.

Украинка разгромила соперницу со счётом 2:0.

Свитолина провела матч с Ван Синьюй с траурной повязкой - изображение 1

Свитолина провела матч с Ван Синьюй с траурной повязкой - изображение 2

Свитолина провела матч с Ван Синьюй с траурной повязкой - изображение 3

Свитолина провела матч с Ван Синьюй с траурной повязкой - изображение 4

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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