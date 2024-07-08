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Свитолина провела матч с Ван Синьюй с траурной повязкой
Украинка сумела выиграть матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина сіыграла матч четвертого круга Уимблдона против китаянки Ван Синьюй.
Украинка была в традиционной для Уимблдона белой форме, но с траурной повязкой - в знак жертв ракетной атаки РФ по детской больнице "Охматдет".
Матч Элины против китаянки Ван Синьюй стартовал в 16:00.
Украинка разгромила соперницу со счётом 2:0.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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