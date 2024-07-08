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Уимблдон. Элина Свитолина разгромила Синьюй Ван на пути к четвертьфиналу
Украинская теннисистка отдала сопернице три гейма
Фото: Getty Images
21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. В матче четвёртого круга она легко обыграла 42-й номер рейтинга WTA китаянку Синьюй Ван– 6:2, 6:1.
Уимблдон. 1/8 финала
Элина Свитолина - Синьюй Ван - 6:2, 6:1
Матч продолжался всего 56 минут. В рамках встречи Свитолина выполнила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Ван три подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале Уимблдона-2024 Элина Свитолина сыграет с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.
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