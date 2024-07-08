Свитолина: Сегодня очень сложный день для украинцев

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в 1/8 финала Уимблдона-2024, обыграв Ван Синьюй. Украинка была в традиционной для Уимблдона белой форме, но с траурной повязкой - в знак жертв ракетной атаки РФ по детской больнице "Охматдет".

"Сегодня очень сложный день для украинцев. Нелегко было фокусироваться на матче. Трудно было читать новости с самого утра. Я рада, что сегодня так сыграла и одержала победу", - в слезах сказала украинская теннисистка после победы в 1/8-ой финала Уимблдона над Ван Синьюй (6:2, 6:1).