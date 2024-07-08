  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Впервые в Открытой эре в 1/4 финала турнира ТБШ в одиночном разряде сыграют три итальянца
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые в Открытой эре в 1/4 финала турнира ТБШ в одиночном разряде сыграют три итальянца

Теннис
Обновлено

Ясмин Паолини на отказе соперницы вышла в четвертьфинал

Впервые в Открытой эре в 1/4 финала турнира ТБШ в одиночном разряде сыграют три итальянца

Фото: Tiscali Sport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые за всю историю Открытой эры в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема" вышли трое итальянцев. Ясмин Паолини, Янник Синнер и Лоренцо Музетти сыграют в 1/4 финала на Уимблдоне-2024.

Ясмин Паолини вышла в четвертьфинал после того, как американская теннисистка Мэдисон Кис снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы. Игра завершилась досрочно при счёте 6:3, 6:7, 5:5 в пользу Паолини. В четвертьфинале итальянка сыграет с 17-й ракеткой мира американской теннисисткой Эммой Наварро.

Янник Синнер в 1/8 финала обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

По теме
yellow-arrow
Алекс де Минор вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024
yellow-arrow
Свитолина: Сегодня очень сложный день для украинцев
yellow-arrow
Уимблдон. Элина Свитолина разгромила Синьюй Ван на пути к четвертьфиналу
Янник Синнер Ясмин Паолини
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости