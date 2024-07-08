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Впервые в Открытой эре в 1/4 финала турнира ТБШ в одиночном разряде сыграют три итальянца
Ясмин Паолини на отказе соперницы вышла в четвертьфинал
Фото: Tiscali Sport
Впервые за всю историю Открытой эры в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема" вышли трое итальянцев. Ясмин Паолини, Янник Синнер и Лоренцо Музетти сыграют в 1/4 финала на Уимблдоне-2024.
Ясмин Паолини вышла в четвертьфинал после того, как американская теннисистка Мэдисон Кис снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы. Игра завершилась досрочно при счёте 6:3, 6:7, 5:5 в пользу Паолини. В четвертьфинале итальянка сыграет с 17-й ракеткой мира американской теннисисткой Эммой Наварро.
Янник Синнер в 1/8 финала обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).
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