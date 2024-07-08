Впервые в Открытой эре в 1/4 финала турнира ТБШ в одиночном разряде сыграют три итальянца

Впервые за всю историю Открытой эры в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема" вышли трое итальянцев. Ясмин Паолини, Янник Синнер и Лоренцо Музетти сыграют в 1/4 финала на Уимблдоне-2024.

Ясмин Паолини вышла в четвертьфинал после того, как американская теннисистка Мэдисон Кис снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы. Игра завершилась досрочно при счёте 6:3, 6:7, 5:5 в пользу Паолини. В четвертьфинале итальянка сыграет с 17-й ракеткой мира американской теннисисткой Эммой Наварро.

Янник Синнер в 1/8 финала обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).