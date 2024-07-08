Австралийский теннисист, девятая ракетка мира Алекс де Минор вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. 8 июля, он в четырёх сетах обыграл 35-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса.

Уимблдон. 1/8 финала

Алекс де Минор — Артюр Фис 6:2, 6:4, 4:6, 6:3

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. За это время Де Минор выполнил две подачи навылет, реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 и допустил четыре двойные ошибки. Французский теннисист выполнил восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и смог реализовать 5 брейк-пойнт из 13.

Отметим, что для австралийца это третий четвертьфинал ТБШ в карьере.