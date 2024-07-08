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WTA. Определились четвертьфиналистки Уимблдона-2024
По сравнению с 2023 году произошли изменения
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На Уимблдоне-2024 завершились все матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальные пары.
В 2023 году из этих восьми теннисисток до четвертьфинала дошли только двое — Рыбакина и Свитолина, которые в этом году разыграют путёвку в полуфинал.
Уимблдон. Четвертьфинальные пары. Женщины
Елена Остапенко (Латвия, 13) — Барбора Крейчикова (Чехия, 31).
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элина Свитолина (Украина, 21).
Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Донна Векич (Хорватия).
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Эмма Наварро (США, 19).
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