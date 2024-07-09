Три украинки сыграют в девятый день Wimbledon

9 июля продолжатся соревнования на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в миксте и женском парном разряде также проведут украинки.

Сегодня выйдут на английские корты три наши спортсменки: в 1/8 финала Марта Костюк вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе (WTA №63 и 67 соответственно) сыграет против новозеландско-канадской пары Эрин Рутклифф/Габриэла Дабровски (3-е сеянные в паре). Игра состоится на корте №18 в 13:00 по киевскому времени. В четвертьфинальном матче Людмила Киченок с латвийкой Еленой Остапенко (9-е сеянные в паре) встретятся с чешско-американским дуэтом Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд (2-е сеянные в паре). Матч состоится на корте №10 не ранее 14:30 по киевскому времени.

Кроме того, наши представительницы сегодня будут доигрывать свои поединки в миксте, которые начались вчера: Надежда Киченок с бельгийцем Сандером Жилле будут противостоять британскому дуэту Гезер Уотсон/Джо Солсбери (7:5, 3:5 на момент остановки матча). Игра состоится на корте №12 в 13:00. Людмила Киченок с хорватом Мате Павичем (3-и сеянные в миксте) продолжат свой поединок против британского дуэта Эмили Эпплтон/Чарльз Брум (6:4, 5:6 на момент остановки матча). Игра состоится на корте №10 не ранее 17:00. Отметим, что в случае побед украинок в миксте, сегодня они также будут проводить поединки следующего раунда.

Напомним, что Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.