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Новак Джокович стал первым теннисистом в истории с 60 четвертьфиналами на ТБШ
Серб установил очередной рекорд
Фото: twitter.com
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович установил очередной рекорд мужского тенниса.
Благодаря победе в матче четвёртого круга с датчанином Хольгером Руне на Уимблдоне-2024 Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось выйти в 60 четвертьфиналов на турнирах "Большого шлема".
Он также владеет рекордами мужского тенниса по количеству полуфиналов, финалов и титулов на турнирах "Большого шлема". Джокович 48 раз доходил до 1/2 финала, 36 раз пробивался в финалы и выиграл 24 трофея.
В четвертьфинале Уимблдона-2024 вторая ракетка мира Новак Джокович сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.
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