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Донна Векич впервые вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема
Хорватская теннисистка установила личный рекорд
Хорватская теннисистка 37-я ракетка мира Донна Векич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии "Большого шлема".
9 июля в четвертьфинальном поединке Уимблдона-2024 она обыграла 123-ю ракетку мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу представительницы Хорватии.
Векич в 43-й раз выступает на турнире серии "Большого шлема". Лишь четырём теннисисткам понадобилось больше попыток, для того, чтобы выйти в полуфинал "Шлема".
За выход в финальный матч хорватская теннисистка сразится с победительницей пары Ясмин Паолини — Эмма Наварро.
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