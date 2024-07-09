Донна Векич впервые вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема

Хорватская теннисистка 37-я ракетка мира Донна Векич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии "Большого шлема".

9 июля в четвертьфинальном поединке Уимблдона-2024 она обыграла 123-ю ракетку мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу представительницы Хорватии.

Векич в 43-й раз выступает на турнире серии "Большого шлема". Лишь четырём теннисисткам понадобилось больше попыток, для того, чтобы выйти в полуфинал "Шлема".

За выход в финальный матч хорватская теннисистка сразится с победительницей пары Ясмин Паолини — Эмма Наварро.