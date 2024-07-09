Янник Синнер покидает Уимблдон в четвертьфинале соревнований

Чемпион Australian Open – 2024, первая ракетка мира Янник Синнер не сумел выйти в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче он уступил теннисисту без флага Даниилу Медведеву.

Уимблдон (м). 1/4 финала

Янник Синнер — Даниил Медведев 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3

Встреча продлилась 3 часа и 54 минуты. За это время Синнер сделал 17 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейкпоинтов.

За выход в финал Уимблдона Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас – Томми Пол.