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Янник Синнер покидает Уимблдон в четвертьфинале соревнований
Итальянец не смог выиграть решающий сет
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Australian Open – 2024, первая ракетка мира Янник Синнер не сумел выйти в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче он уступил теннисисту без флага Даниилу Медведеву.
Уимблдон (м). 1/4 финала
Янник Синнер — Даниил Медведев 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3
Встреча продлилась 3 часа и 54 минуты. За это время Синнер сделал 17 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейкпоинтов.
За выход в финал Уимблдона Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас – Томми Пол.
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