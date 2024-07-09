Людмила Киченок и Мате Павич с победы стартовали в миксте Уимблдона-2024

Людмила Киченок и Мате Павич одержали победу в стартовом матче Уимблдона-2024 в миксте. В первом круге украинско-хорватский дуэт обыграл Эмили Апплтон и Чарльза Брума из Великобритании.

Лондон, Великобритания. Первый круг

Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия, 3) - Эмили Апплтон/Чарльз Брум (Великобритания, Alt) 6:4, 7:6(3)

Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время Киченок и Павич сделали 8 эйсов, 5 двойных ошибок и реализовали 2 из 3 брейкпоинтов.

Отметим, что вчера этот матч был прерван в 12-м гейме на подаче украинки.

В следующем круге Киченок и Павич встретятся с дуэтом Ульрикке Эйкери/Максимо Гонсалес (Норвегия/Аргентина).