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Людмила Киченок и Мате Павич с победы стартовали в миксте Уимблдона-2024
Уверенный старт в исполнении украинской теннисистки
Фото:БТУ
Людмила Киченок и Мате Павич одержали победу в стартовом матче Уимблдона-2024 в миксте. В первом круге украинско-хорватский дуэт обыграл Эмили Апплтон и Чарльза Брума из Великобритании.
Лондон, Великобритания. Первый круг
Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия, 3) - Эмили Апплтон/Чарльз Брум (Великобритания, Alt) 6:4, 7:6(3)
Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время Киченок и Павич сделали 8 эйсов, 5 двойных ошибок и реализовали 2 из 3 брейкпоинтов.
Отметим, что вчера этот матч был прерван в 12-м гейме на подаче украинки.
В следующем круге Киченок и Павич встретятся с дуэтом Ульрикке Эйкери/Максимо Гонсалес (Норвегия/Аргентина).
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