Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2024.

В четвертьфинальном матче Алькарас обыграл 13-ю ракетку мира американца Томми Пола (12).

Уимблдон. 1/4 финала

Карлос Алькарас — Томми Пол 5:7, 6:4, 6:2, 6:2

Встреча Алькараса с Полом продлилась 3 часа и 14 минут. В её рамках Алькарас семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 28 заработанных. На счету Пола два эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

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В полуфинале Уимблдона-2024 Алькарас сразится с теннисистом без флага Даниилом Медведевым.