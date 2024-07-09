  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ясмин Паолини вышла в полуфинал Уимблдона-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ясмин Паолини вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Теннис
Обновлено

Итальянка разгромила соперницу

Ясмин Паолини вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Фото: Tiscali Sport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалистка "Ролан Гаррос" – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в полуфинал Уимблдона-2024.

В четвертьфинале она обыграла американку Эмму Наварро (17-й номер рейтинга WTA).

Уимблдон-2024. Полуфинал
Ясмин Паолини — Эмма Наварро 6:2, 6:1

Матч продлился 58 минут. Паолини подала один раз навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету американки один эйс, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2024
yellow-arrow
Людмила Киченок и Мате Павич с победы стартовали в миксте Уимблдона-2024
yellow-arrow
Янник Синнер покидает Уимблдон в четвертьфинале соревнований
Ясмин Паолини
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости