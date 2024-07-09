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Ясмин Паолини вышла в полуфинал Уимблдона-2024
Итальянка разгромила соперницу
Фото: Tiscali Sport
Финалистка "Ролан Гаррос" – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в полуфинал Уимблдона-2024.
В четвертьфинале она обыграла американку Эмму Наварро (17-й номер рейтинга WTA).
Уимблдон-2024. Полуфинал
Ясмин Паолини — Эмма Наварро 6:2, 6:1
Матч продлился 58 минут. Паолини подала один раз навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету американки один эйс, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
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