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Свитолина будет бороться за выход в полуфинал, остальные представительницы будут играть в парах на десятый день Wimbledon
Наши спортсменки сегодня сыграют в четырех поединках
Getty Images/Global Images Ukraine
10 июля украинки продолжат свои выступления на Уимблдонском турнире-2024. Наши спортсменки свои поединки проведут в миксте, одиночном и парном разрядах.
Сегодня выйдут на английские корты три украинки: в 1/4 финала Элина Свитолина (21-я сеяная) сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (3-я сеяная). Игра состоится на центральном корте в 15:30 по киевскому времени. Также на этой стадии соревнований в парном разряде Надежда Киченок с венгеркой Тимеа Бабош (WTA №36 и 61 соответственно) проведут свой поединок против американского дуэта Кэролайн Доулгайд/Дезире Кравчик (7-е сеянные в паре). Матч состоится на корте №3 в 13:00 по киевскому времени.
Также Людмила Киченок в 1/4 финала вместе с латвийкой Еленой Остапенко (9-е сеянные в паре) будут играть против чешско-американского дуэта Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд (4-е сеянные в паре). Матч состоится на корте №2 не ранее 16:55 по киевскому времени. Кроме того, в смешанном разряде в 1/8 финала Людмила Киченок с хорватом Мате Павичем (3-е сеянные в миксте) проведут свой поединок против норвежско-аргентинского дуэта Ульрикке Эйкери/Максимо Гонсалес. Игра состоится не ранее 19:00 по киевскому времени.
Напомним, что Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.
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