  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина будет бороться за выход в полуфинал, остальные представительницы будут играть в парах на десятый день Wimbledon
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина будет бороться за выход в полуфинал, остальные представительницы будут играть в парах на десятый день Wimbledon

Теннис

Наши спортсменки сегодня сыграют в четырех поединках

Свитолина будет бороться за выход в полуфинал, остальные представительницы будут играть в парах на десятый день Wimbledon

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

10 июля украинки продолжат свои выступления на Уимблдонском турнире-2024. Наши спортсменки свои поединки проведут в миксте, одиночном и парном разрядах.

Сегодня выйдут на английские корты три украинки: в 1/4 финала Элина Свитолина (21-я сеяная) сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (3-я сеяная). Игра состоится на центральном корте в 15:30 по киевскому времени. Также на этой стадии соревнований в парном разряде Надежда Киченок с венгеркой Тимеа Бабош (WTA №36 и 61 соответственно) проведут свой поединок против американского дуэта Кэролайн Доулгайд/Дезире Кравчик (7-е сеянные в паре). Матч состоится на корте №3 в 13:00 по киевскому времени.

Также Людмила Киченок в 1/4 финала вместе с латвийкой Еленой Остапенко (9-е сеянные в паре) будут играть против чешско-американского дуэта Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд (4-е сеянные в паре). Матч состоится на корте №2 не ранее 16:55 по киевскому времени. Кроме того, в смешанном разряде в 1/8 финала Людмила Киченок с хорватом Мате Павичем (3-е сеянные в миксте) проведут свой поединок против норвежско-аргентинского дуэта Ульрикке Эйкери/Максимо Гонсалес. Игра состоится не ранее 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.

По теме
yellow-arrow
Ясмин Паолини вышла в полуфинал Уимблдона-2024
yellow-arrow
Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2024
yellow-arrow
Людмила Киченок и Мате Павич с победы стартовали в миксте Уимблдона-2024
Элина Свитолина Надежда Киченок Людмила Киченок
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости