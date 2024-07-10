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Элина Свитолина - Елена Рыбакина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024
Элина Свитолина - Елена Рыбакина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
10 июля украинки продолжат свои выступления на Уимблдонском турнире-2024. Наши спортсменки свои поединки проведут в миксте, одиночном и парном разрядах.
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Сегодня выйдут на английские корты три украинки, одна из них - в одиночном разряде: в 1/4 финала Элина Свитолина (21-я сеяная) сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (3-я сеяная). Игра состоится на центральном корте в 15:30 по киевскому времени.
Уимблдон-2024. 1/4-я финала
Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан)
Видеотрансляция - Setanta Sports
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