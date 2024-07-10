Надежда Киченок проиграла в четвертьфинале парного разряда Wimbledon и выбыла из турнира

Сегодня состоялся поединок 1/4 финала Уимблдона-2024 среди женских пар, где соревновалась наша Надежда Киченок. Украинка вместе с венгеркой Тимеа Бабош (WTA №36 и 61 соответственно) уступили американскому дуэту Кэролайн Доулгайд/Дезире Кравчик (7-е сеяные в паре).

Счет матча 2-1 (1-6; 6-2; 6-0) в пользу соперниц. В активе украинско-венгерской пары 3 подачи на вылет, 9 виннеров, 2 из 10 использованных брейков, 15 невынужденных и 7 двойных ошибок. Поединок длился 1 час и 35 минут.

Добавим, что на соревнованиях еще остались две украинки: Элина Свитолина (одиночка) и Людмила Киченок (парный разряд и микст).