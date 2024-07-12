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Стали известны финалисты Уимблдона-2024 у мужчин

Теннис
Обновлено

Джок и Алькарас сыграют в финале

Стали известны финалисты Уимблдона-2024 у мужчин

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

21-летний Карлос Алькарас из Испании и 37-летний Новак Джокович из Сербии одержали победу в своих полуфинальных матчах Уимблдона-2024, став финалистами теннисного турнира.

Алькарас одолел "нейтрального" теннисиста Даниила Медведева (5-е место) в четырех сетах со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6, 4:6.

Джокович также одержал победу в трех сетах, обыграв Лоренцо Музетти из Италии со счетом 4:6, 6:7 (2:7), 4:6.

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