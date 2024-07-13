Свитолина не будет играть на турнире в Палермо

Послезавтра на Сицилии стартуют соревнования WTA 250. Украинка рассматривала их как подготовку к Олимпийским играм. Впрочем, одесситка решила не рисковать здоровьем и пропустить турнир.

"Следуя совету моей медицинской команды и физиотерапевта, я не смогу выступить в Палермо. Я действительно намерена в будущем выступить перед замечательной публикой в ​​Палермо, но мне необходимо обратить внимание на здоровье. Я надеюсь вернуться к выступлениям в туре WTA, как только физически буду готова. Спасибо за поддержку и понимание", – сообщила спортсменка.

В среду Свитолина прекратила свой путь на Уимблдоне на стадии ¼ финала.