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Британская публика освистала Алькараса после выхода в финал Wimbledon. Видео
Это было очень смешно
Фото: Getty Images
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР №2) после выхода в финал Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon дал краткий комментарий на корте. Спортсмен рассказал, что воскресенье, 14 июля, должно стать "хорошим днем для испанцев", ведь страну ожидают два финала на престижных спортивных турнирах – Wimbledon и Евро-2024.
Однако после слов о континентальном футбольном первенстве местная публика освистала Карлоса, ведь в финале ЧЕ испанская команда будет играть именно против Англии.
"Это будет хороший день для испанцев, вы знаете там же и Евро. Я не говорю, что Испания выиграет. Просто говорю, что будет классный день"
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