Британская публика освистала Алькараса после выхода в финал Wimbledon. Видео

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР №2) после выхода в финал Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon дал краткий комментарий на корте. Спортсмен рассказал, что воскресенье, 14 июля, должно стать "хорошим днем ​​для испанцев", ведь страну ожидают два финала на престижных спортивных турнирах – Wimbledon и Евро-2024.

Однако после слов о континентальном футбольном первенстве местная публика освистала Карлоса, ведь в финале ЧЕ испанская команда будет играть именно против Англии.

"Это будет хороший день для испанцев, вы знаете там же и Евро. Я не говорю, что Испания выиграет. Просто говорю, что будет классный день"