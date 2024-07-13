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Британская публика освистала Алькараса после выхода в финал Wimbledon. Видео

Теннис
Обновлено

Это было очень смешно

Британская публика освистала Алькараса после выхода в финал Wimbledon. Видео

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР №2) после выхода в финал Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon дал краткий комментарий на корте. Спортсмен рассказал, что воскресенье, 14 июля, должно стать "хорошим днем ​​для испанцев", ведь страну ожидают два финала на престижных спортивных турнирах – Wimbledon и Евро-2024.

Однако после слов о континентальном футбольном первенстве местная публика освистала Карлоса, ведь в финале ЧЕ испанская команда будет играть именно против Англии.

"Это будет хороший день для испанцев, вы знаете там же и Евро. Я не говорю, что Испания выиграет. Просто говорю, что будет классный день"

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