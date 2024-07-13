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Три украинки сыграют в квалификации турнира WTA250 в Будапеште

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Три украинки сыграют в квалификации турнира WTA250 в Будапеште

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Три представительницы Украины будут бороться за право сыграть в основной сетке турнира серии WTA250 в Будапеште (Венгрия).

Екатерина Байндл (WTA №184) в первом раунде квалификации сыграет против выступающей без флага Амины Аншбы (WTA №527).

Катарина Завацкая (WTA №197) будет стартовать поединком против чешки Джессики Малечковой (WTA №467).

Анастасия Соболева (WTA №230) сыграет против швейцарки Симоны Альтерт (WTA №229).

Если Байндль и Соболева выиграют свои поединки, то они встретятся в финальном матче квалификации.

Напомним, что Свитолина не сыграет на турнире в Палермо.

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