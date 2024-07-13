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Три украинки сыграют в квалификации турнира WTA250 в Будапеште
Удачи нашим девушкам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Три представительницы Украины будут бороться за право сыграть в основной сетке турнира серии WTA250 в Будапеште (Венгрия).
Екатерина Байндл (WTA №184) в первом раунде квалификации сыграет против выступающей без флага Амины Аншбы (WTA №527).
Катарина Завацкая (WTA №197) будет стартовать поединком против чешки Джессики Малечковой (WTA №467).
Анастасия Соболева (WTA №230) сыграет против швейцарки Симоны Альтерт (WTA №229).
Если Байндль и Соболева выиграют свои поединки, то они встретятся в финальном матче квалификации.
Напомним, что Свитолина
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