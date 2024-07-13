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Алькарас – о финале Wimbledon: Я готов принять этот вызов и хорошо справиться с ним
Будет интересный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финального матча Wimbledon против серба, третьей ракетки мира Новака Джоковича. Его слова цитирует puntodebreak.com:
"Все знают Джоковича, он сыграл много финалов турниров Grand Slam и выиграл большинство из них. В прошлом году был очень тяжелый матч, который доставил мне много проблем, но я знаю, как это играть против него.
Мы играли друг с другом на турнирах Grand Slam и в финале Masters 1000, поэтому я знаю, что делать. Я уверен, что он также знает, что ему нужно сделать, чтобы победить меня, так что будет очень интересно. Я готов принять этот вызов и хорошо справиться с ним" – сказал испанец.
Напомним, что ранее Алькараса
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