Джокович – о финале Wimbledon: Алькарас универсальный и очень целостный игрок

Сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от финального матча Wimbledon против испанца, второй ракетки мира Карлоса Алькараса.

– До этого вы могли бы сами разбить сердце молодому испанцу на этом Центральном корте. Вам нравится такая перспектива? Считаете ли вы, что зрители будут болеть за вас, учитывая, что вы играете с кем-нибудь из Испании?

– Я думаю, что английская публика получит лучшее из обоих миров, потому что финал Евро будет вечером, а мы начинаем, кажется, в 2 часа, так что у них будет достаточно времени, чтобы насладиться и теннисом, и футболом. Я думаю, что финал Уимблдона – это, пожалуй, тот теннисный матч, который за весь год в мире смотрят больше всего. Так что не только в Англии, но я уверен, что многие люди по всему миру будут следить за ним. Я думаю, это придает еще большую важность матчу.

Я не уверен, что разобью сердце Алькараса. Я не намерен этого делать. Несмотря на то, что он так молод, он уже имеет за плечами три титула Grand Slam и собирается выиграть четвертый. В прошлом году он удивил, думаю, всех нас тем, как он играл в "Куинс Клабе" и на Уимблдоне, где он получил два титула подряд. Можно подумать, что как для выросшего в Испании, как он, с его манерой игры, грунтовыми кортами, победа на мейджорах, состоявшаяся в этом году на Ролан Гаррос, и Открытый чемпионат США несколько лет назад, возможно, не так удивили, как Уимблдон. Но то, как он двигается, как играет последние пару лет на траве, честно говоря, было потрясающе наблюдать за этим.

Я вижу много общего между мной и ним с точки зрения возможности адаптироваться и приспосабливаться к покрытию. Я думаю, что это, пожалуй, его самая большая черта – он умеет играть одинаково хорошо на любом покрытии и подстраиваться под конкретного соперника в тот или иной день. Так что он очень универсальный игрок, очень целостный игрок. Впечатляет то, чего он достиг в таком юном возрасте. Я сказал на корте, и я думаю, что, пожалуй, все мы разделяем это мнение, что он еще выиграет много турниров в своей карьере. Надеюсь, через два дня он отдаст мне этот и дальше посмотрим (улыбается). После этого я буду болеть за него – сказал Джокович.