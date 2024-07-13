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Завацкая успешно стартовала в квалификации турнира WTA250 в Будапеште
Удачи в финале
Фото: twitter
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №197) успешно стартовала в квалификации турнира WTA250 в Будапеште (Венгрия). Наша спортсменка в первом матче на соревнованиях одолела представительницу Чехии Джессику Малечкову (WTA №467).
Счет матча 2-0 (6-4; 7-5) в пользу Завацкой, в активе которой 1 подача на вылет, 6 подряд выигранных очков, 6 из 8 реализованных брейков, 11 из 15 отыгранных брейков и 6 двойных ошибок.
В финале квалификации Катарина встретится с бесзнаменной Екатериной Макаровой (WTA №177).
Еще одна украинка Катарина Байндл (WTA №184) снялась со старта первого круга квалификации. Ее поединок против Амины Аншбы (WTA №527) отменен.
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