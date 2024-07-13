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Крейчикова обыграла Паолини в финале Уимблдона
Чешская спортсменка чуть не упустила победу в третьем сете
фото - flashscore.com.ua
В Лондоне на "Centre Court" состоялся решающий поединок Уимблдона (WTA, одиночный разряд, трава).
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В первой партии Барбора выглядела убедительно (6:2), но затем седьмая ракетка мира уверенно восстановила паритет (6:2). В заключительном сете игра была равной, но Крейчикова все же вырвала викторию (6:4).
Отметим, что чешская спортсменка дважды выигрывала парные турниры на Уимблдоне в 2018 и 2022 годах. Также это её первый индивидуальный трофей после триумфа на French Open 2021.
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