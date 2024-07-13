  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Крейчикова обыграла Паолини в финале Уимблдона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крейчикова обыграла Паолини в финале Уимблдона

Теннис
Обновлено

Чешская спортсменка чуть не упустила победу в третьем сете

Крейчикова обыграла Паолини в финале Уимблдона

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

В Лондоне на "Centre Court" состоялся решающий поединок Уимблдона (WTA, одиночный разряд, трава).

В первой партии Барбора выглядела убедительно (6:2), но затем седьмая ракетка мира уверенно восстановила паритет (6:2). В заключительном сете игра была равной, но Крейчикова все же вырвала викторию (6:4).

Отметим, что чешская спортсменка дважды выигрывала парные турниры на Уимблдоне в 2018 и 2022 годах. Также это её первый индивидуальный трофей после триумфа на French Open 2021.

По теме
yellow-arrow
Завацкая успешно стартовала в квалификации турнира WTA250 в Будапеште
yellow-arrow
Джокович – о финале Wimbledon: Алькарас универсальный и очень целостный игрок
yellow-arrow
Алькарас – о финале Wimbledon: Я готов принять этот вызов и хорошо справиться с ним
Барбора Крейчикова Ясмин Паолини
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости