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Соболева проиграла в 1/2 квалификации турнира в Будапеште
В финале будет играть только одна представительница Украины
Фото: ФТУ
Анастасия Соболева уступила швейцарской теннисистке Симоне Вальтерт. В первом сете украинка навязала борьбу (4:6), но во второй партии соперница не оставила шансов изменить ход событий (2:6).
В конце июня 20-летняя спортсменка проиграла австралийке Дестени Аяве в ¼ квалификации Уимблдона (3:6, 3:6). Далее она потерпела поражения от Луции Чирич Багарич (Хорватия) на турнире в Монпелье (4:6, 6:3, 2:6) и польки Катаржины Кавы в рамках соревнований в Бостаде (6:2, 2:6, 5:7).
Вальтерт завтра сыграет против китаянки Кьянуй Тан, занимающей 1044 место в рейтинге WTA (у швейцарской теннисистки – №229).
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