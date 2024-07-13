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Соболева проиграла в 1/2 квалификации турнира в Будапеште

Теннис
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В финале будет играть только одна представительница Украины

Соболева проиграла в 1/2 квалификации турнира в Будапеште

Фото: ФТУ

Новина українською

Анастасия Соболева уступила швейцарской теннисистке Симоне Вальтерт. В первом сете украинка навязала борьбу (4:6), но во второй партии соперница не оставила шансов изменить ход событий (2:6).

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В конце июня 20-летняя спортсменка проиграла австралийке Дестени Аяве в ¼ квалификации Уимблдона (3:6, 3:6). Далее она потерпела поражения от Луции Чирич Багарич (Хорватия) на турнире в Монпелье (4:6, 6:3, 2:6) и польки Катаржины Кавы в рамках соревнований в Бостаде (6:2, 2:6, 5:7).

Вальтерт завтра сыграет против китаянки Кьянуй Тан, занимающей 1044 место в рейтинге WTA (у швейцарской теннисистки – №229).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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