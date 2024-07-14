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Паолини прокомментировала поражение в финале Wimbledon

Теннис
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С такой игрой победы еще впереди

Паолини прокомментировала поражение в финале Wimbledon

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA №7) прокомментировала поражение в финале Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon.

– Жасмин, очевидно, это не тот результат, на который вы рассчитывали сегодня, но это был фантастический чемпионат для вас.

– Да, сейчас немного тяжело говорить. Это были действительно хорошие две недели. Я должна принять сегодняшний день и стараться упорно работать. Я уверена, что сделаю это, но сегодня мне сложно говорить, потому что я была близка к победе, но не достаточно.

– Как бы вы охарактеризовали игру Барборы? Что у нее сегодня получалось лучше, а что вызывало у вас самые большие трудности?

– Я думаю, что она подавала лучше меня, однозначно. Я также думаю, что она может очень хорошо двигать мяч кортом, выполнять удары под чудесными углами. Она очень цельный игрок, очень хорошая теннисистка. Она поближе принимала мяч и заставляла меня двигаться. Но потом я старалась подавать лучше и больше давить. Все пошло получше, но все равно она играла очень хорошо. Качество ее подачи было лучше моего, я считаю.

– Я помню, как вы сказали в Париже, что вы из тех, кто мечтает шаг за шагом. Теперь, когда вы двукратная финалистка турниров Grand Slam, вы станете 5 ракеткой мира, мне интересно, каков следующий шаг в вашей мечте?

– Я не знаю (смеется). Не знаю. Я не знаю. Иногда мне немного страшно мечтать слишком много. Должна это сказать. Я возвращаюсь к своей жизни, стараюсь тренироваться, оставаться сегодня, как я уже говорила много раз. Это цель для меня, моей команды – стараться удерживать этот уровень как можно дольше. Если я держу этот уровень, я думаю, что у меня будет шанс сделать большие вещи. Но если я не удержу этот уровень, то ничего хорошего не получится. Я не знаю, о чем сейчас мечтать. Сегодня я мечтала получить трофей, но не получилось. Да, я просто наслаждаюсь своим положением сейчас, 5 позицией в рейтинге. Это невероятно, честно говоря. Я только что дошла до двух финалов на двух "мейджорах". Я тоже должна быть довольна результатами, но я немного разочарована – сказала Паолине.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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