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Крейчикова – о победе на Wimbledon: Это звучит безумно
Великая спортсменка
фото - rolandgarros.com
Чешская теннисистка Бабора Крейчикова (WTA №32) прокомментировала победу на Открытом чемпионате Великобритании – Wimbledon.
– Барбора Крейчикова – чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде. Как это звучит?
– Безумно (улыбается). Нет, это звучит безумно, но да, я очень счастлива. Я очень счастлива, что выиграла сегодня, что смогла завоевать этот трофей. Да, это замечательное чувство.
– Очевидно, поскольку вы выиграли три года назад, вы знали, что способны на это. За все те 13 турниров Grand Slam с того момента, вы чувствовали что-то другое на этом турнире? Как думаете, почему именно сейчас?
– Я не знаю, почему именно этот турнир. Я имею в виду, что у меня была очень сложная сетка с первого матча. Я просто шла дальше матч за матчем. Я просто чувствовала себя лучше и становилась лучше. И вот я здесь. Я не знаю, как это произошло. Но да, я победительница этого турнира.
– В прошлом вы говорили, что не получали достаточного внимания от СМИ, являясь чемпионкой "мейджоров". Как вы считаете, будет ли это иначе теперь, когда вы стали чемпионкой Уимблдона?
– Я не знаю.
– Как вы считаете, в чем причина?
– Не знаю (улыбается).
– Мы видели, как вы смотрели на свое имя и имя Яны Новотной на доске почета. Это был эмоциональный момент для вас. Что это значит для вас?
– Единственное, что промелькнуло в моей голове, это то, что я очень скучаю по Яне. Это было очень эмоционально. Очень эмоциональный момент – увидеть меня на доске рядом. Думаю, она бы гордилась. Думаю, она была бы очень взволнована, что я на одной доске с ней, потому что Уимблдон был для нее очень особенным.
– Это может быть слишком деликатным. Вы говорите о том, что скучаете по ней. Вы когда-нибудь разговариваете с ней мысленно?
– Она часто снится мне во сне. Ну, во сне, да.
– Что происходит в этих снах?
– Ну, думаю, что это очень личное. И я бы так и оставила. Но да, она мне снится, и мы разговариваем во сне – сказала чешка.
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