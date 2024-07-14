Крейчикова – о победе на Wimbledon: Это звучит безумно

Чешская теннисистка Бабора Крейчикова (WTA №32) прокомментировала победу на Открытом чемпионате Великобритании – Wimbledon.

– Барбора Крейчикова – чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде. Как это звучит?

– Безумно (улыбается). Нет, это звучит безумно, но да, я очень счастлива. Я очень счастлива, что выиграла сегодня, что смогла завоевать этот трофей. Да, это замечательное чувство.

– Очевидно, поскольку вы выиграли три года назад, вы знали, что способны на это. За все те 13 турниров Grand Slam с того момента, вы чувствовали что-то другое на этом турнире? Как думаете, почему именно сейчас?

– Я не знаю, почему именно этот турнир. Я имею в виду, что у меня была очень сложная сетка с первого матча. Я просто шла дальше матч за матчем. Я просто чувствовала себя лучше и становилась лучше. И вот я здесь. Я не знаю, как это произошло. Но да, я победительница этого турнира.

– В прошлом вы говорили, что не получали достаточного внимания от СМИ, являясь чемпионкой "мейджоров". Как вы считаете, будет ли это иначе теперь, когда вы стали чемпионкой Уимблдона?

– Я не знаю.

– Как вы считаете, в чем причина?

– Не знаю (улыбается).

– Мы видели, как вы смотрели на свое имя и имя Яны Новотной на доске почета. Это был эмоциональный момент для вас. Что это значит для вас?

– Единственное, что промелькнуло в моей голове, это то, что я очень скучаю по Яне. Это было очень эмоционально. Очень эмоциональный момент – увидеть меня на доске рядом. Думаю, она бы гордилась. Думаю, она была бы очень взволнована, что я на одной доске с ней, потому что Уимблдон был для нее очень особенным.

– Это может быть слишком деликатным. Вы говорите о том, что скучаете по ней. Вы когда-нибудь разговариваете с ней мысленно?

– Она часто снится мне во сне. Ну, во сне, да.

– Что происходит в этих снах?

– Ну, думаю, что это очень личное. И я бы так и оставила. Но да, она мне снится, и мы разговариваем во сне – сказала чешка.