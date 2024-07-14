Завацкая снялась с финала квалификации турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №197) не сыграет в финальном матче квалификации турнира серии WTA250 в Будапеште (Венгрия). Наша спортсменка решила прекратить участие в соревнованиях. Причина – пока неизвестна.

Сегодня украинке предстояло сыграть решающий поединок за основную сетку соревнований против нейтральной Екатерины Макаровой (WTA №177).

Напомним, что в первом матче квалификации Завацкая победила чешку Малечкову. Еще одна украинка Екатерина Байндл снялась еще перед первым матчем квалификации, а Анастасия Соболева проиграла свой матч швейцарке Вольтерт.