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Завацкая снялась с финала квалификации турнира в Будапеште

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Завацкая снялась с финала квалификации турнира в Будапеште

Фото: tennisnet

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №197) не сыграет в финальном матче квалификации турнира серии WTA250 в Будапеште (Венгрия). Наша спортсменка решила прекратить участие в соревнованиях. Причина – пока неизвестна.

Сегодня украинке предстояло сыграть решающий поединок за основную сетку соревнований против нейтральной Екатерины Макаровой (WTA №177).

Напомним, что в первом матче квалификации Завацкая победила чешку Малечкову. Еще одна украинка Екатерина Байндл снялась еще перед первым матчем квалификации, а Анастасия Соболева проиграла свой матч швейцарке Вольтерт.

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Катарина Завацкая
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