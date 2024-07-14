Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Завацкая снялась с финала квалификации турнира в Будапеште
Дальше – без украинок
Фото: tennisnet
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №197) не сыграет в финальном матче квалификации турнира серии WTA250 в Будапеште (Венгрия). Наша спортсменка решила прекратить участие в соревнованиях. Причина – пока неизвестна.
Сегодня украинке предстояло сыграть решающий поединок за основную сетку соревнований против нейтральной Екатерины Макаровой (WTA №177).
Напомним, что в первом матче квалификации Завацкая победила чешку Малечкову. Еще одна украинка Екатерина Байндл снялась еще перед первым матчем квалификации, а Анастасия Соболева проиграла свой матч швейцарке Вольтерт.
Популярное сейчас
- Усик вместе с семьей отдыхает в Испании. Фото
- Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1320 россиян – Генштаб
- На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение
- Стали известны финалисты Уимблдона-2024 у мужчин
- Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО
- Бенефис Суареса. Канада – Уругвай 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча за бронзу Копа Америка