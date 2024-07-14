Сачко проиграл на старте квалификации в Гамбурге

Украинский теннисист Виталий Сачко (АTP №281) уступил в первом круге квалификации турнира серии АТР500 в Гамбурге (Германия). На старте соревнований наш спортсмен проиграл бразильцу Фелипе Алвесу (АТР №145).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-2; 7-6) в пользу будущего участника основной сетки соревнований.

Виталий Сачко второй раз в сезоне сыграл в квалификации турнира АТР – в начале января он преодолел отбор на соревнованиях АТР 250 в Гонконге, после чего потерпел поражение в первом раунде основной сетки.

За свое выступление в Гамбурге Виталий Сачко заработал 4245 евро призовых и 0 рейтинговых очков.