Украинец Овчаренко проиграл финал турнира ITF М25

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АTP №566) уступил в финальном матче турнира серии ITF М25 в Падуе (Италия). В решающем поединке соревнований наш спортсмен проиграл местному Джанлуке Магеру (АТР №300).

Счет матча 2-1 (4-6; 6-2; 6-4) в пользу победителя турнира.

Этот финал стал восьмым в карьере для Александра на турнирах серии ITF, в активе украинца четыре титула.