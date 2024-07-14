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Украинец Овчаренко проиграл финал турнира ITF М25
К сожалению поражение в решающем матче
Украинский теннисист Александр Овчаренко (АTP №566) уступил в финальном матче турнира серии ITF М25 в Падуе (Италия). В решающем поединке соревнований наш спортсмен проиграл местному Джанлуке Магеру (АТР №300).
Счет матча 2-1 (4-6; 6-2; 6-4) в пользу победителя турнира.
Этот финал стал восьмым в карьере для Александра на турнирах серии ITF, в активе украинца четыре титула.
Напомним, что ранее Сачко
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