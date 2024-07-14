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Принцесса Уэльская вручит победителю Wimbledon главный титул Grand Slam

Теннис
Обновлено

Надеемся, ее величество будет иметь хорошее здоровье

Принцесса Уэльская вручит победителю Wimbledon главный титул Grand Slam

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетит финал Уимблдона. Об этом сообщает Daily Mail.

"Официальные лица по-прежнему надеются, что Кейт будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы вручить трофеи победителям. Принцесса обещала выполнить эту задачу, но попросила отнестись с пониманием, поскольку у нее, как и у любого онкобольного человека, бывают хорошие и плохие дни" – говорится в сообщении.

Напомним, что 22 марта принцесса сообщила, что у нее диагностирован онкологическое заболевание. Сегодня, 14 июля, в 16:00 по киевскому времени главный трофей Открытого чемпионата Великобритании между собой разыграют Карлос Алькарас (АТР №2) и Новак Джокович (АТР №3).

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