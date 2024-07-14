Тренер Алькараса считает Джоковича фаворитом финала Wimbledon

Тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса (АТР №2) Хуан Карлос Ферреро рассказал, что считает Новака Джоковича (АТР №3) фаворитом в финальном матче Открытого чемпионата Великобритании.

"Что мы знаем о Джоковиче, так это то, что 37 дней назад он ложился под нож, а теперь он в финале Уимблдона.

Нужно приспосабливаться к реальности, а реальность такова, что он очень быстро и очень хорошо восстановился после операции. Я думаю, ему удалось снова играть на хорошем уровне, и самое главное для него – быть в оптимальной физической форме.

Он хорошо двигается, мы видим, как он без проблем скользит, когда двигается. Мы должны планировать матч, рассчитывая на борьбу, по крайней мере, такую ​​же, как в прошлом году. Я говорил Карлосу, что это снова будет пятичасовой матч, поэтому его психологический уровень должен быть очень высоким.

Если быть реалистом, то из-за опыта Новака в подобных финалах и количества титулов на Уимблдоне фаворитом является Джокович.

Очевидно, мы знаем, какой потенциал Карлоса. В команде нам хочется думать, что если Карлос будет играть хорошо, он сильно усложнит жизнь Новаку, но мы знаем уровень Джоковича. Даже в плохие дни он знает, что делать и как преодолевать проблемы, и мы ждем от Новака очень высокого уровня" – цитирует слова Хуана Tennis 365.