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Карлос Алькарас - Новак Джокович. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Уимблдона-2024
Карлос Алькарас - Новак Джокович: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter Wimbledon
Время идет, все меняется, а Новак Джокович до сих пор претендует на высшие награды на Уимблдоне. Но у него в последнее время появился достойный соперник среди представителей молодого поколения – Карло с Алькарас. Однажды испанец уже побеждал серба в финале травяного шлема.
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Как будет на этот раз?
Узнаем из видеотрансляции. Финал Уимблдона начался в 16:00. Видеотрансляция в Украине – Setanta Sports
Уимблдон-2024. Финал
Карлос Алькарас - Новак Джокович
Видеотрансляция - Setanta Sports
Трансляція матчу Алькарас - ДжоковичСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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