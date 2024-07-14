Карлос Алькарас - Новак Джокович. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Уимблдона-2024

Время идет, все меняется, а Новак Джокович до сих пор претендует на высшие награды на Уимблдоне. Но у него в последнее время появился достойный соперник среди представителей молодого поколения – Карло с Алькарас. Однажды испанец уже побеждал серба в финале травяного шлема.

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Как будет на этот раз?

Узнаем из видеотрансляции. Финал Уимблдона начался в 16:00. Видеотрансляция в Украине – Setanta Sports

Уимблдон-2024. Финал

Карлос Алькарас - Новак Джокович

Видеотрансляция - Setanta Sports