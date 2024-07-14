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Карлос Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона-2024. Это уже второе поражение серба испанцу на таком уровне

Теннис
Обновлено

Алькарас защитил титул

Карлос Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона-2024. Это уже второе поражение серба испанцу на таком уровне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В Лондоне состоялся финал Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде. В нем, как и в прошлом году, соревновались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Год назад эти теннисисты на таком же уровне выясняли отношения целых пять сетов. На этот раз обошлось тремя партиями. Но и тогда, и теперь - победитель один и тот же. Это испанец Карлос Алькарас. Он одолел Джоковича со счетом 6:2, 6:2, 7:6.

Уимблдон-2024. Финал

Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) 3:0 (6:2, 6:2, 7:6)

Для Алькараса это четвертый выигранный турнир Большого шлема и вторая победа на Уимблдоне. Также это второй Мэйджор, выигранный в этом календарном году. Ранее испанец триумфовал на Ролан Гаррос-2024.

Для Джоковича это был десятый финал Уимблдона в карьере. В его активе - семь титулов на травяном шлеме.

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