Впервые на мужском Уимблдоне не было ни единого сета со счётом 6:0

На Уимблдоне-2024 в одиночном разряде не было проведено ни одного сета, закончившегося со счётом 6:0.

На турнире прошло 125 матчей, и ни в одном из них не было такого разгромного сета. Это случилось впервые в истории Открытой эры.

Стоит отметить, что в рамках Уимблдона-2024 был установлен рекорд Открытой эры по количеству пятисетовиков. 36 матчей на турнире закончились в пяти сетах.

Напомним, чемпионом Уимблдона-2024 стал испанский теннисист Карлос Алькарас.