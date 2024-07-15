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Впервые на мужском Уимблдоне не было ни единого сета со счётом 6:0

Теннис

Всего было сыгранно 125 матчей

Впервые на мужском Уимблдоне не было ни единого сета со счётом 6:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Уимблдоне-2024 в одиночном разряде не было проведено ни одного сета, закончившегося со счётом 6:0.

На турнире прошло 125 матчей, и ни в одном из них не было такого разгромного сета. Это случилось впервые в истории Открытой эры.

Стоит отметить, что в рамках Уимблдона-2024 был установлен рекорд Открытой эры по количеству пятисетовиков. 36 матчей на турнире закончились в пяти сетах.

Напомним, чемпионом Уимблдона-2024 стал испанский теннисист Карлос Алькарас.

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