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Впервые на мужском Уимблдоне не было ни единого сета со счётом 6:0
Всего было сыгранно 125 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
На Уимблдоне-2024 в одиночном разряде не было проведено ни одного сета, закончившегося со счётом 6:0.
На турнире прошло 125 матчей, и ни в одном из них не было такого разгромного сета. Это случилось впервые в истории Открытой эры.
Стоит отметить, что в рамках Уимблдона-2024 был установлен рекорд Открытой эры по количеству пятисетовиков. 36 матчей на турнире закончились в пяти сетах.
Напомним, чемпионом Уимблдона-2024 стал испанский теннисист Карлос Алькарас.
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