Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская сборная Украины по теннису оперелилась с капитаном команды на Кубок Билли Джин Кинг
Им станет украинский теннисист
фото - btu.org.ua
Илья Марченко будет руководить женской украинской сборной до конца 2027 года, пишет официальный сайт Фонда Элины Свитолиной.
Напомним, что предыдущие годы капитаном женской команды в Кубке Билли Джин Кинг был Михаил Филима.
"Когда мне предложили возглавить женскую сборную, я не колебался ни минуты, хотя это было неожиданно. Это огромная честь и ответственность, поэтому я очень благодарен за такую возможность. Сборная для меня теперь - на первом месте. Я очень хорошо понимаю свои сильные стороны в этой роли и знаю, как могу помочь нашей команде. Еще раз спасибо Фонду Свитолиной за доверие. Я верю, что мы можем и должны бороться и побеждать сильнейшие сборные мира. В частности своим присутствием и достижениями на международной спортивной арене должны напоминать: война продолжается, в Украине ежедневно гибнут люди", - прокомментировал свое назначение Илья Марченко.
Следующий матч женская сборная Украины в Кубке Билли Джин Кинг проведет в ноябре этого года. Дата и место проведения домашнего противостояния с Австрией будут объявлены позже.
Популярное сейчас
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Обошёл Алвеса. Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола
- Испания выиграла Евро-2024, разгромные победы Динамо и Шахтера в спаррингах. Главные новости за 14 июля
- Крейчикова обыграла Паолини в финале Уимблдона
- Северная Ирландия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Евро-2024 U-19
- Де ла Фуэнте выиграл с Испанией Евро U19 и U21. 6 игроков молодежек-чемпионов попали на ЧЕ-2024