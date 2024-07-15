Женская сборная Украины по теннису оперелилась с капитаном команды на Кубок Билли Джин Кинг

Илья Марченко будет руководить женской украинской сборной до конца 2027 года, пишет официальный сайт Фонда Элины Свитолиной.

Напомним, что предыдущие годы капитаном женской команды в Кубке Билли Джин Кинг был Михаил Филима.

"Когда мне предложили возглавить женскую сборную, я не колебался ни минуты, хотя это было неожиданно. Это огромная честь и ответственность, поэтому я очень благодарен за такую возможность. Сборная для меня теперь - на первом месте. Я очень хорошо понимаю свои сильные стороны в этой роли и знаю, как могу помочь нашей команде. Еще раз спасибо Фонду Свитолиной за доверие. Я верю, что мы можем и должны бороться и побеждать сильнейшие сборные мира. В частности своим присутствием и достижениями на международной спортивной арене должны напоминать: война продолжается, в Украине ежедневно гибнут люди", - прокомментировал свое назначение Илья Марченко.

Следующий матч женская сборная Украины в Кубке Билли Джин Кинг проведет в ноябре этого года. Дата и место проведения домашнего противостояния с Австрией будут объявлены позже.