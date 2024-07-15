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Женская сборная Украины по теннису оперелилась с капитаном команды на Кубок Билли Джин Кинг

Теннис

Им станет украинский теннисист

Женская сборная Украины по теннису оперелилась с капитаном команды на Кубок Билли Джин Кинг

фото - btu.org.ua

Новина українською

Илья Марченко будет руководить женской украинской сборной до конца 2027 года, пишет официальный сайт Фонда Элины Свитолиной.

Напомним, что предыдущие годы капитаном женской команды в Кубке Билли Джин Кинг был Михаил Филима.

"Когда мне предложили возглавить женскую сборную, я не колебался ни минуты, хотя это было неожиданно. Это огромная честь и ответственность, поэтому я очень благодарен за такую возможность. Сборная для меня теперь - на первом месте. Я очень хорошо понимаю свои сильные стороны в этой роли и знаю, как могу помочь нашей команде. Еще раз спасибо Фонду Свитолиной за доверие. Я верю, что мы можем и должны бороться и побеждать сильнейшие сборные мира. В частности своим присутствием и достижениями на международной спортивной арене должны напоминать: война продолжается, в Украине ежедневно гибнут люди", - прокомментировал свое назначение Илья Марченко.

Следующий матч женская сборная Украины в Кубке Билли Джин Кинг проведет в ноябре этого года. Дата и место проведения домашнего противостояния с Австрией будут объявлены позже.

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Илья Марченко Женская сборная Украины по теннису
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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