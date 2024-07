Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова станцевали танец чемпионов Уимблдона-2024

В воскресенье, 14 июля, завершился Уимблдон-2024. После финального матча в мужском одиночном разряде состоялся бал чемпионов Уимблдона-2024.

Напомним, в женском одиночном разряде титул чемпионки турнира завоевала чешская теннисистка Барбора Крейчикова, в мужском — испанец Карлос Алькарас.

Carlos Alcaraz & Barbora Krejcikova dancing together at the Wimbledon Champions’ Ball.



????????????????



pic.twitter.com/mGtauMpG1t