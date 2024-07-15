Яспин Паолини попала на обложку итальянского Vogue

Пятая ракетка мира испанская теннисистка Ясмин Паолини появилась на обложке популярного журнала Vogue в его итальянской версии. Спортсменка также дала большое интервью изданию сразу после финала Уимблдона-2024.

В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой, а в июне она не смогла обыграть Игу Швентек в финале "Ролан Гаррос" — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.

Jasmine Paolini for Vogue Italy.



She’s everywhere. ❤️ pic.twitter.com/Vco2JfdLKK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 14, 2024

Напомним, Ясмин Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы "Ролан Гаррос" и Уимблдона в один сезон.