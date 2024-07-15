Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яспин Паолини попала на обложку итальянского Vogue
Испанская теннисистка проводит отличный сезон
Фото: Tiscali Sport
Пятая ракетка мира испанская теннисистка Ясмин Паолини появилась на обложке популярного журнала Vogue в его итальянской версии. Спортсменка также дала большое интервью изданию сразу после финала Уимблдона-2024.
В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой, а в июне она не смогла обыграть Игу Швентек в финале "Ролан Гаррос" — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.
Jasmine Paolini for Vogue Italy.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 14, 2024
She’s everywhere. ❤️ pic.twitter.com/Vco2JfdLKK
Напомним, Ясмин Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы "Ролан Гаррос" и Уимблдона в один сезон.
Популярное сейчас
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена
- Слезы Месси, молчание Хамеса, геройство Мартинеса. Аргентина - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Стали известны финалисты Уимблдона-2024 у мужчин
- Прорвало и в сборной. Лаутаро Мартинес - лучший бомбардир Кубка Америки-2024
- Ди Мария - после прощального матча за Аргентину: Мечтал уйти именно так