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Яспин Паолини попала на обложку итальянского Vogue

Теннис

Испанская теннисистка проводит отличный сезон

Яспин Паолини попала на обложку итальянского Vogue

Фото: Tiscali Sport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятая ракетка мира испанская теннисистка Ясмин Паолини появилась на обложке популярного журнала Vogue в его итальянской версии. Спортсменка также дала большое интервью изданию сразу после финала Уимблдона-2024.

В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой, а в июне она не смогла обыграть Игу Швентек в финале "Ролан Гаррос" — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.

Напомним, Ясмин Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы "Ролан Гаррос" и Уимблдона в один сезон.

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