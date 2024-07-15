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Рафаэль Надаль и Каспер Рууд вышли во второй круг парного турнира в Бостаде
Отличный старт
Adam Ihse/TT News Agency via AP
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" Рафаэль Надаль и девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышли во второй круг парного турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
В первом раунде они обыграли Гидо Андреосси из Аргентины и мексиканца Мигеля Рейес-Варелу — 6:1, 6:4.
Матч продолжался 1 час 10 минут. Испанско-норвежский дуэт выполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Их соперники сделали два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из пяти заработанных.
Соперники Надаля и Рууда по 1/8 финала турнира в Швеции определятся позже.
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